Exposition Rencontre des Montbéliardes Chapelle des Annonciades Pontarlier

Exposition Rencontre des Montbéliardes

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-10-24

Organisée par les Archives municipales de Pontarlier.

Voyage au cœur du patrimoine agricole à travers l’exposition présentant les liens entre Pontarlier et la Montbéliarde depuis le XIXe ET l’évolution de la traite depuis le pot à cul. Articles de presse, photos inédites, etc. Week-ends spectacle Vaches de traite ! animé par le Théâtre Philetpat .

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 13 m.borne@ville-pontarlier.com

