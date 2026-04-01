Exposition RENCONTRE (S) Marmande Au Fil des Arts en images à la Médiathèque Médiathèque Marmande

Exposition RENCONTRE (S) Marmande Au Fil des Arts en images à la Médiathèque

Médiathèque 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

La médiathèque Albert Camus accueille, l’exposition Marmande au fil des arts en images . À travers des images, photos et vidéos, cette exposition fait vivre et prolonger l’esprit du festival en mettant à l’honneur les instants partagés, les émotions captées et les regards croisés du public.

La médiathèque Albert Camus accueille, l’exposition Marmande au fil des arts en images . À travers des images, photos et vidéos, cette exposition fait vivre et prolonger l’esprit du festival en mettant à l’honneur les instants partagés, les émotions captées et les regards croisés du public.

Cet événement est proposé par l’association Marmande au fil des arts (MAFDA), à l’origine du festival éponyme qui anime chaque printemps le cœur de Marmande avec une programmation pluridisciplinaire (concerts, danse, théâtre, cinéma, poésie et arts plastiques) dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. .

Médiathèque 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Exposition RENCONTRE (S) Marmande Au Fil des Arts en images à la Médiathèque

The Albert Camus media library is hosting the exhibition Marmande au fil des arts en images . Through images, photos and videos, this exhibition brings to life and prolongs the spirit of the festival, highlighting the moments shared, the emotions captured and the public?s crossed eyes.

L’événement Exposition RENCONTRE (S) Marmande Au Fil des Arts en images à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne