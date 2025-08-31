Exposition « Rencontres » de Corinne Berset Place Harrismendi Arbonne
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Sculptures, impressions, monotypes et collages dialoguent autour d’un thème universel la rencontre.
Chaque individu a sa propre histoire, visible, invisible, cachée, étalée au monde, qui contribue à la rencontre avec les autres, avec l’autre, avec soi-même.
Tous les médiums m’attirent, ce n’est pas le matériau qui compte, mais l’émotion qu’il permet d’exprimer.
Ces oeuvres nées entre le Pays basque et l’Australie se sont construites entre rigueur et lâcher prise, entre force et délicatesse.
Ouvert du jeudi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 17h.
Vernissage le 22 août à 18h. .
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr
