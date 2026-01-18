EXPOSITION RENDEZ-VOUS EN ANTARCTIQUE SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet

EXPOSITION RENDEZ-VOUS EN ANTARCTIQUE

Cap sur l’Antarctique ! La nouvelle exposition d’Armand Patoir et Camille Bréant à l’Office de tourisme !

Cette aventure humaine et scientifique débute en Antarctique, où Armand Patoir et Camille Bréant se rencontrent à la station Concordia. Armand y exerce alors comme directeur technique de la station pour l’Institut polaire français, tandis que Camille y mène ses recherches en tant que glaciologue et chimiste de l’atmosphère.

Dans cet environnement extrême, des températures vont de -20 °C en été à -80 °C en plein hiver.

Leur périple les conduit à travers plusieurs stations scientifiques antarctiques, accessibles grâce à des véhicules atypiques, et leur permet de découvrir des paysages spectaculaires et une faune exceptionnelle, notamment à la station française Dumont d’Urville.

À travers son objectif, Armand Patoir capture l’Antarctique depuis le sol comme depuis les airs, offrant un regard sensible et documentaire sur ce territoire hors du commun et sur celles et ceux qui y vivent et y travaillent.

L’exposition invite le public à une immersion complète dans le quotidien antarctique à travers un dispositif riche et varié comprenant environ 30 photographies, des mini-films, et un diaporama d’une centaine de photographies.

Le parcours est enrichi par une maquette de manchot Adélie grandeur nature (hauteur 70 cm) ainsi que par une tenue polaire complète, identique à celle utilisée sur le terrain pour travailler par -80 °C, offrant ainsi une expérience sensorielle et pédagogique unique.

Rendez-vous en Antarctique est une invitation à explorer l’un des environnements les plus extrêmes de la planète, à la croisée de l’art, de la science et du témoignage humain, tout en sensibilisant le public aux enjeux climatiques contemporains. .

