EXPOSITION RENDEZ-VOUS LA NUIT MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
EXPOSITION RENDEZ-VOUS LA NUIT MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses mardi 5 mai 2026.
Seysses
EXPOSITION RENDEZ-VOUS LA NUIT
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-05
Par France Nature Environnement; Une exposition qui présente les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité, la santé, l’énergie, l’économie et sur l’astronomie.
Par France Nature Environnement réduisons notre éclairage pour préserver notre santé et celle de la planète ! Une exposition qui présente les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité, la santé, l’énergie, l’économie et sur l’astronomie. Elle propose également un
certain nombre de solutions faciles à mettre en place et quelques exemples de bonnes
pratiques à essaimer sur différentes échelles territoriales. .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
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English :
By France Nature Environnement; An exhibition presenting the impact of light pollution on biodiversity, health, energy, the economy and astronomy.
L’événement EXPOSITION RENDEZ-VOUS LA NUIT Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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