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Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue Mairie de Chabeuil Chabeuil

lundi 5 octobre 2026 · Mairie de Chabeuil · Chabeuil

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Mairie de Chabeuil
Adresse
1, place Génissieu
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue

Mairie de Chabeuil 1, place Génissieu Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-05

Exposition sur le Dr Renée Antoine, médecin ophtalmologue, missionnaire de l’ophtalmologie – Collecte de lunettes.
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Mairie de Chabeuil 1, place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 58 59 07  contact@cerclealgerianiste2607.fr

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English :

Exhibition on Dr. Renée Antoine, an ophthalmologist and ophthalmology missionary – Eyeglass drive.

L’événement Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme

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