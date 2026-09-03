Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue Mairie de Chabeuil Chabeuil
lundi 5 octobre 2026 · Mairie de Chabeuil · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue
Mairie de Chabeuil 1, place Génissieu Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-05
Exposition sur le Dr Renée Antoine, médecin ophtalmologue, missionnaire de l’ophtalmologie – Collecte de lunettes.
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Mairie de Chabeuil 1, place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 58 59 07 contact@cerclealgerianiste2607.fr
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English :
Exhibition on Dr. Renée Antoine, an ophthalmologist and ophthalmology missionary – Eyeglass drive.
L’événement Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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