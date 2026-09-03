Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue Mairie de Chabeuil Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue

Mairie de Chabeuil 1, place Génissieu Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-05

Exposition sur le Dr Renée Antoine, médecin ophtalmologue, missionnaire de l’ophtalmologie – Collecte de lunettes.

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Mairie de Chabeuil 1, place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 58 59 07 contact@cerclealgerianiste2607.fr

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English :

Exhibition on Dr. Renée Antoine, an ophthalmologist and ophthalmology missionary – Eyeglass drive.

L’événement Exposition « Renée Antoine », dans le cadre de la journée mondiale de la Vue Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme