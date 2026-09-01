Informations pratiques

Villeneuve

Exposition – Rénover low-tech, c’est tout naturel

4, rue Pavée Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-16

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-16

Comment rénover son logement de manière simple, durable et économe ?

L’exposition réalisée par l’organisme national PROFEEL invite à découvrir les principes de la rénovation low-tech : privilégier la rénovation plutôt que le neuf, comprendre son bâti, choisir des matériaux naturels, améliorer le confort été été comme hiver et adopter des solutions adaptées à ses besoins, sans technologie superflue.

À travers 16 panneaux pédagogiques illustrés par Morgane Parisi, cette exposition propose des conseils concrets pour réussir une rénovation sobre, accessible et respectueuse de l’environnement .

4, rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 57 22 54 contact@enercoa.fr

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English :

How can you renovate your home in a simple, sustainable, and cost-effective way?

L’événement Exposition – Rénover low-tech, c’est tout naturel Villeneuve a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)