Exposition – Rénover low-tech, c’est tout naturel Villeneuve
mercredi 16 septembre 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Exposition – Rénover low-tech, c’est tout naturel
4, rue Pavée Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-16
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-16
Comment rénover son logement de manière simple, durable et économe ?
L’exposition réalisée par l’organisme national PROFEEL invite à découvrir les principes de la rénovation low-tech : privilégier la rénovation plutôt que le neuf, comprendre son bâti, choisir des matériaux naturels, améliorer le confort été été comme hiver et adopter des solutions adaptées à ses besoins, sans technologie superflue.
À travers 16 panneaux pédagogiques illustrés par Morgane Parisi, cette exposition propose des conseils concrets pour réussir une rénovation sobre, accessible et respectueuse de l’environnement .
4, rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 57 22 54 contact@enercoa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How can you renovate your home in a simple, sustainable, and cost-effective way?
L’événement Exposition – Rénover low-tech, c’est tout naturel Villeneuve a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villeneuve (Aveyron)
- Visite libre du Château de Villeneuve, Château de Villeneuve-Lembron, Villeneuve 19 septembre 2026
- Venez découvrir l’église de Toulongergues, Église de Toulongergues, Villeneuve 19 septembre 2026
- La chapelle de Chanteins et l’atelier du sabotier, Chapelle de Chanteins, Villeneuve 19 septembre 2026
- Concours du jeune photographe à la chapelle de Chanteins, Chapelle de Chanteins, Villeneuve 19 septembre 2026
- Quine – Super Loto Les Vadrouilleuses Villeneuve 26 septembre 2026