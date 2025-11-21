Exposition Repenser le monde de Simon Hureau Médiathèque Le Phénix Colombelles

Exposition Repenser le monde de Simon Hureau

Découvrez le travail de Simon Hureau à travers une exposition autour de Le Vivant à vif et La Grande Parenthèse, invitant à contempler la beauté du monde.

Dans le cadre du festival Imaginons demain.

Entrée libre, aux horaires de la médiathèque.

Venez découvrir le travail et le processus de création de Simon Hureau dans ses deux ouvrages Le vivant à vif et La grande parenthèse.

Une exposition qui vous invite à repenser le monde, à penser à s’arrêter et à regarder la beauté de ce qui nous entoure à travers des planches de recherches et des originaux terminés.

Dans le cadre du festival Imaginons demain.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Entrée libre .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Exposition Repenser le monde de Simon Hureau

Discover the work of Simon Hureau through an exhibition of Le Vivant à vif and La Grande Parenthèse, inviting you to contemplate the beauty of the world.

Part of the Imaginons demain festival.

Free admission, during library opening hours.

German : Exposition Repenser le monde de Simon Hureau

Entdecken Sie die Arbeit von Simon Hureau anhand einer Ausstellung rund um Le Vivant à vif und La Grande Parenthèse, die dazu einlädt, die Schönheit der Welt zu betrachten.

Im Rahmen des Festivals Imaginons demain.

Freier Eintritt, zu den Öffnungszeiten der Mediathek.

Italiano :

Scoprite l’opera di Simon Hureau attraverso una mostra basata su Le Vivant à vif e La Grande Parenthèse, che invita i visitatori a contemplare la bellezza del mondo.

Nell’ambito del festival Imaginons demain.

Ingresso libero, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Espanol :

Descubra la obra de Simon Hureau a través de una exposición en torno a Le Vivant à vif y La Grande Parenthèse, que invita a contemplar la belleza del mundo.

En el marco del festival Imaginons demain.

Entrada gratuita, durante el horario de apertura de la biblioteca.

