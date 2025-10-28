Exposition « Repenser le monde » de Simon Hureau Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne

Exposition « Repenser le monde » de Simon Hureau 28 octobre – 20 novembre Médiathèque les Motordus Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T15:00 – 2025-10-28T19:00

Fin : 2025-11-20T15:00 – 2025-11-20T18:00

Venez découvrir le travail et le processus de création de Simon Hureau dans ses deux ouvrages : Le vivant à vif et La grande parenthèse. Une exposition qui vous invite à repenser le monde, à penser à s’arrêter et à regarder la beauté de ce qui nous entoure à travers des planches de recherches et des originaux terminés.

Médiathèque les Motordus 5 bis Rue du Général Leclerc, 14550 Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 06 02 06 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@blainville-sur-orne.fr »}]

Dans le cadre d’Imaginons demain, venez découvrir une exposition de l’auteur de bande dessinée Simon Hureau à la médiathèque Les Motordus de Blainville-sur-Orne. exposition