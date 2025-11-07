Exposition Republicanos españoles SCELVA, 1er étage du Bâtiment 26, Campus Beaulieu Rennes 7 – 20 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Exposition retraçant l’histoire de l’Espagne et des Républicains espagnols à l’occasion du 50e anniversaire de la mort du dictateur Franco et du début de la Transition Démocratique en Espagne.

A l’occasion du 50e anniversaire de la mort du dictateur Franco et du début de la Transition Démocratique en Espagne, et grâce à la collaboration avec le Centre Culturel Espagnol de Rennes et en particulier à la commission Mémoire présidée par Serge Aumont, le Scelva a le plaisir de vous inviter à venir découvrir dans ses couloirs douze affiches aimablement prêtées par le Centre Culturel Espagnol de Rennes et **retraçant l’histoire de l’Espagne et des Républicains espagnols** (leur exil en France et en Bretagne ainsi que leurs activités de résistance).

**L’exposition sera visible du 7 au 20 novembre 2025 au SCELVA, au premier étage du bâtiment 26.**

SCELVA, 1er étage du Bâtiment 26, Campus Beaulieu 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes