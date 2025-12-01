Exposition Résidence Ella.C.Bernard Lindre-Basse

Exposition Résidence Ella.C.Bernard

Ella C. Bernard, en résidence à l’atelier de Lindre-Basse depuis début octobre, poursuit son travail sculptural à partir de pneus récupérés et de sangles.

L’artiste en profite également pour découvrir le territoire du Parc Naturel Régional de Lorraine et les paysages mosellans.

Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir le travail d’Ella, de la rencontre et d’échanger autour d’un petit buffet convivial de fin d’année.Tout public

10b rue des Cigognes Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42 info@cac-synagoguedelme.org

English :

Ella C. Bernard, in residence at the Lindre-Basse workshop since early October, continues her sculptural work using recycled tires and straps.

The artist is also taking the opportunity to discover the Lorraine Regional Nature Park and the Moselle countryside.

We invite you to come and discover Ella’s work, meet her and exchange ideas over a convivial end-of-year buffet.

German :

Ella C. Bernard, die sich seit Anfang Oktober im Atelier in Lindre-Basse aufhält, setzt ihre skulpturale Arbeit aus wiederverwerteten Reifen und Gurten fort.

Die Künstlerin nutzt die Gelegenheit auch, um das Gebiet des Parc Naturel Régional de Lorraine und die Mosellandschaft zu entdecken.

Wir laden Sie ein, Ellas Arbeit zu entdecken, sie zu treffen und sich bei einem kleinen, gemütlichen Buffet zum Jahresende auszutauschen.

Italiano :

Ella C. Bernard, in residenza presso lo studio di Lindre-Basse dall’inizio di ottobre, continua il suo lavoro scultoreo utilizzando pneumatici e cinghie riciclate.

L’artista coglie anche l’occasione per esplorare il Parco naturale regionale della Lorena e la campagna della Mosella.

Vi aspettiamo per scoprire le opere di Ella e per chiacchierare davanti a un simpatico buffet di fine anno.

Espanol :

Ella C. Bernard, residente en el taller de Lindre-Basse desde principios de octubre, prosigue su trabajo escultórico con neumáticos y correas reciclados.

La artista aprovecha también para explorar el Parque Natural Regional de Lorena y la campiña del Mosela.

Le esperamos para descubrir la obra de Ella y charlar en torno a un agradable bufé de fin de año.

