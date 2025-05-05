Exposition Résistance en Meuse Archives Départementales de la Meuse Bar-le-Duc

Exposition Résistance en Meuse

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois Bar-le-Duc Meuse

À partir de documents ayant survécu aux années sombres de la Seconde guerre mondiale et à la clandestinité, l’exposition Résistance en Meuse évoque différentes facettes de la Résistance à l’occupation allemande entre 1940 et 1944, telle qu’elle fut vécue par les Meusiens.

De la diffusion de tracts à l’action armée en passant par l’aide aux fugitifs ou le renseignement, de l’action individuelle à l’engagement dans des mouvements organisés (FFI, ORA, FTP…), ce combat fut multiple… et risqué. Beaucoup de femmes et d’hommes sacrifièrent leur vie dans ce combat, d’autres affrontèrent la souffrance de l’internement et de la déportation. Cette exposition veut aussi leur rendre hommage en évoquant leur mémoire.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 89 archives@meuse.fr

English :

Based on documents that survived the dark years of the Second World War and the underground, the Resistance in Meuse exhibition evokes different facets of the Resistance to the German occupation between 1940 and 1944, as experienced by the people of Meuse.

From leafleting to armed action, aiding fugitives and providing intelligence, from individual action to involvement in organized movements (FFI, ORA, FTP, etc.), the struggle was multifaceted and risky. Many men and women sacrificed their lives in this struggle, while others faced the suffering of internment and deportation. This exhibition pays tribute to their memory.

Free admission. PRM access.

German :

Anhand von Dokumenten, die die dunklen Jahre des Zweiten Weltkriegs und die Zeit im Untergrund überdauert haben, zeigt die Ausstellung Résistance en Meuse verschiedene Facetten des Widerstands gegen die deutsche Besatzung zwischen 1940 und 1944, wie er von den Einwohnern des Departements Meuse erlebt wurde.

Der Kampf war vielfältig und riskant, von der Verbreitung von Flugblättern über die Hilfe für Flüchtige, den Nachrichtendienst und die bewaffnete Aktion bis hin zum Engagement in organisierten Bewegungen (FFI, ORA, FTP usw.). Viele Frauen und Männer opferten ihr Leben in diesem Kampf, andere mussten das Leid der Internierung und Deportation ertragen. Diese Ausstellung möchte auch sie ehren, indem sie an sie erinnert.

Der Eintritt ist frei. Zugang für Behinderte.

Italiano :

Basata su documenti sopravvissuti agli anni bui della Seconda Guerra Mondiale e della clandestinità, la mostra Resistenza in Mosa analizza i diversi aspetti della resistenza all’occupazione tedesca tra il 1940 e il 1944, vissuti dalla popolazione della Mosa.

Dalla distribuzione di volantini all’azione armata, dall’aiuto ai fuggiaschi all’intelligence, dall’azione individuale al coinvolgimento in movimenti organizzati (FFI, ORA, FTP, ecc.), questa fu una lotta multiforme e rischiosa. Molti uomini e donne hanno sacrificato la loro vita in questa lotta, mentre altri hanno affrontato le sofferenze dell’internamento e della deportazione. Questa mostra rende omaggio alla loro memoria.

Ingresso libero. Accesso PRM.

Espanol :

Basada en documentos que sobrevivieron a los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial y a la clandestinidad, la exposición Resistencia en Mosa examina diferentes facetas de la Resistencia a la ocupación alemana entre 1940 y 1944, tal y como la vivieron los habitantes de Mosa.

Desde la distribución de octavillas hasta la acción armada, pasando por la ayuda a los fugitivos o la aportación de información, desde la acción individual hasta la participación en movimientos organizados (FFI, ORA, FTP, etc.), se trató de una lucha polifacética y arriesgada. Muchos hombres y mujeres sacrificaron sus vidas en esta lucha, mientras que otros se enfrentaron al sufrimiento del internamiento y la deportación. Esta exposición rinde homenaje a su memoria.

Entrada gratuita. Acceso PMR.

