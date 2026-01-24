Exposition ‘Résistantes’

Schirmeck

Le réseau de résistance alsacien Les Pur-Sang est l’objet de la bande dessinée Têtes de mule d’Étienne Gendrin.

Celle-ci évoque l’histoire de six jeunes filles alsaciennes, et plus particulièrement de celle d’Alice Daul. S’insurgeant contre l’annexion de fait de l’Alsace et de la Moselle au IIIe Reich à l’été 1940, elles constituent un réseau de résistance qui aide notamment les prisonniers de guerre français et étrangers. Elles se consacrent également à la prise en charge de ces derniers et des Alsaciens qui fuient le RAD et l’incorporation de force pour les faire passer du côté de la France occupée ou de la Suisse.

Etienne Gendrin revient sur l’histoire de ce réseau à travers l’exposition qu’il lui consacre.

L’exposition Résistantes ! est tirée de la bande dessinée Têtes de mule .

Exposition à découvrir tous les jours de 9h30 à 18h (dernière entrée à 17h), du lundi 2 février au lundi 6 avril 2026 inclus.

Visite libre.

Accès gratuit à l’exposition.

Toute personne souhaitant profiter de cette visite pour découvrir le Mémorial Alsace-Moselle devra s’acquitter d’un ticket d’entrée au tarif en vigueur .

