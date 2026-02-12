Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-02-15

Ouvert du 15/02 au 30/06 et du 01/09 au 15/11 de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi.

Du 01/07 au 31/08 de 11h à 19h tous les jours. .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50 accueil@ecomusee-fougerolles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45

L’événement Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-02-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)