Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert
Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert dimanche 15 février 2026.
Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-02-15
Ouvert du 15/02 au 30/06 et du 01/09 au 15/11 de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi.
Du 01/07 au 31/08 de 11h à 19h tous les jours. .
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50 accueil@ecomusee-fougerolles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45
L’événement Exposition Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-02-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)