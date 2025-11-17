Exposition résister par l’art et la littérature Ile du Saulcy Metz

Exposition résister par l’art et la littérature

Dans l’Europe soumise au joug allemand, qu’il s’agisse des territoires occupés par le IIIe Reich ou dans les pays alliés à celui-ci, toute forme d’opposition est muselée.

Arts, littérature, presse sont étroitement contrôlés et mis au service des régimes autoritaires.

Dans les ghettos, les prisons et les camps de tous types qui se multiplient à travers l’Europe allemande et voient passer des millions de personnes, l’art devient un moyen à la fois d’échapper à la réalité mais aussi, et surtout, de fixer des témoignages sur ce qui se déroule alors dans ces endroits où la mort constitue souvent l’horizon probable.

Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah

English :

In Europe, under the yoke of Germany, whether in territories occupied by the Third Reich or in countries allied to it, all forms of opposition were muzzled.

The arts, literature and the press were tightly controlled and placed at the service of authoritarian regimes.

In the ghettos, prisons and camps of all kinds that proliferated across German Europe, and saw millions of people pass through, art became a means both of escaping reality and, above all, of documenting what was happening in these places, where death was often the likely horizon.

Exhibition produced by the Shoah Memorial

German :

Im Europa unter deutscher Herrschaft, sei es in den vom Dritten Reich besetzten Gebieten oder in den mit ihm verbündeten Ländern, wird jede Form der Opposition mundtot gemacht.

Kunst, Literatur und Presse werden streng kontrolliert und in den Dienst der autoritären Regime gestellt.

In den Ghettos, Gefängnissen und Lagern, die sich in ganz Deutschland ausbreiten und Millionen von Menschen aufnehmen, wird die Kunst zu einem Mittel, um der Realität zu entfliehen, aber auch, und vor allem, um Zeugnisse über die Geschehnisse an diesen Orten festzuhalten, an denen der Tod oft der wahrscheinliche Horizont ist.

Die Ausstellung wurde vom Mémorial de la Shoah realisiert

Italiano :

Nell’Europa sotto il dominio tedesco, sia nei territori occupati dal Terzo Reich che nei Paesi ad esso alleati, ogni forma di opposizione fu messa a tacere.

Le arti, la letteratura e la stampa erano strettamente controllate e messe al servizio dei regimi autoritari.

Nei ghetti, nelle prigioni e nei campi di ogni tipo che proliferarono in tutta l’Europa tedesca e che videro il passaggio di milioni di persone, l’arte divenne un mezzo non solo per sfuggire alla realtà, ma anche e soprattutto per documentare ciò che accadeva in questi luoghi dove la morte era spesso l’esito probabile.

Mostra prodotta dal Memoriale della Shoah

Espanol :

En la Europa bajo dominio alemán, tanto en los territorios ocupados por el Tercer Reich como en los países aliados, se amordazó toda forma de oposición.

Las artes, la literatura y la prensa fueron férreamente controladas y puestas al servicio de los regímenes autoritarios.

En los guetos, cárceles y campos de todo tipo que proliferaron por toda la Europa alemana y por los que pasaron millones de personas, el arte se convirtió no sólo en un medio de evasión de la realidad, sino también, y sobre todo, de documentación de lo que ocurría en esos lugares donde la muerte era a menudo el desenlace probable.

Exposición producida por el Memorial de la Shoah

