Exposition Résonances Anna Chojnacka Atelier Bletterie La Rochelle

Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie La Rochelle Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-07 15:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-07
La galerie de l’Atelier Bletterie accueille l’exposition d’Anna Chojnacka Résonances .
English : Exhibition Résonances Anna Chojnacka
The Atelier Bletterie gallery welcomes Anna Chojnacka’s exhibition Résonances .
German : Ausstellung Résonances Anna Chojnacka
In der Galerie des Atelier Bletterie findet die Ausstellung von Anna Chojnacka Résonances statt.
Italiano :
La galleria Atelier Bletterie ospita una mostra di Anna Chojnacka dal titolo Résonances .
Espanol : Exposicion Résonances Anna Chojnacka
La galería Atelier Bletterie acoge una exposición de Anna Chojnacka titulada Résonances .
