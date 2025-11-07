Exposition Résonances Anna Chojnacka Atelier Bletterie La Rochelle

Exposition Résonances Anna Chojnacka

Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie La Rochelle Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-07 15:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-07

La galerie de l’Atelier Bletterie accueille l’exposition d’Anna Chojnacka Résonances .

English : Exhibition Résonances Anna Chojnacka

The Atelier Bletterie gallery welcomes Anna Chojnacka’s exhibition Résonances .

German : Ausstellung Résonances Anna Chojnacka

In der Galerie des Atelier Bletterie findet die Ausstellung von Anna Chojnacka Résonances statt.

Italiano :

La galleria Atelier Bletterie ospita una mostra di Anna Chojnacka dal titolo Résonances .

Espanol : Exposicion Résonances Anna Chojnacka

La galería Atelier Bletterie acoge una exposición de Anna Chojnacka titulada Résonances .

