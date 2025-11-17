Exposition Résonances Bleues Galerie Azimut Aix-en-Provence

Exposition Résonances Bleues

Du lundi 17 au samedi 22 novembre 2025 de 11h à 19h. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Exposition d’art abstrait. Dans Résonances bleues, Aicha Mansouri explore la couleur comme on explore un territoire intime.

Le bleu, fil conducteur de son histoire, relie les deux rives de la Méditerranée et devient le langage sensible par lequel l’artiste écrit et relie ses souvenirs, ses émotions et ses paysages intérieurs. Il traverse sa vie comme une évidence, guidant ses choix et ses gestes, et se déploie sur la toile comme une respiration intérieure. Pour l’artiste, cette couleur devient autant ancrage personnel que lieu de méditation.



Sous le soleil éclatant, les bleus se font vibrants et lumineux ; dans le souffle du mistral, ils se parent de mouvements et d’écume. Ils s’assombrissent parfois, comme un ciel prêt à l’orage, ou se voilent d’ombres douces à la tombée du jour. Chaque nuance résonne, évoquant un souvenir, une sensation, un instant suspendu.

Libérées de la figuration, les toiles offrent une approche instinctive et sensorielle. Elles ne cherchent pas à figer une forme stable, mais plutôt à capter l’empreinte fugace d’un moment, l’écho d’une lumière ou la vibration d’une émotion.

En parcourant l’exposition, le visiteur est invité à plonger dans cette étendue de bleus et à s’y perdre, laissant son regard et son esprit trouver leurs propres ancrages. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 59 74 15 contact.studiomansa@gmail.com

English :

Abstract art exhibition. In Résonances bleues, Aicha Mansouri explores color as she would an intimate territory.

German :

Ausstellung abstrakter Kunst. In Résonances bleues erkundet Aicha Mansouri die Farbe, wie man ein intimes Territorium erkundet.

Italiano :

Mostra d’arte astratta. In Résonances bleues, Aicha Mansouri esplora il colore come esplorerebbe un territorio intimo.

Espanol :

Exposición de arte abstracto. En Résonances bleues, Aicha Mansouri explora el color como exploraría un territorio íntimo.

