Exposition : Résonances Brutes L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Gaël Kasprzak explore une peinture abstraite et épurée, nourrie par les traces du temps sur les matières. Ses œuvres, inspirées d’univers urbains et minéraux, révèlent une esthétique de l’usure, de la texture, du silence. A travers ses résonances brutes, il propose une expérience sensible du réel, où l’invisible prend forme.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



Afficher la carte du lieu L’Atelier (à Vertou) et trouvez le meilleur itinéraire

