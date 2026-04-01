Exposition Résonances La Grange aux arts Champniers
Exposition Résonances La Grange aux arts Champniers samedi 11 avril 2026.
Champniers
Exposition Résonances
La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Cette exposition explore la manière dont une œuvre peut toucher, vibrer et s’inscrire en chacun, en s’appuyant sur un double mouvement la résonance intime que suscitent les œuvres, et la résonance entre elles, lorsqu’elles dialoguent et se répondent.
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La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 67 63
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English :
This exhibition explores the way in which a work of art can touch, vibrate and inscribe itself in each individual, based on a twofold movement: the intimate resonance generated by the works, and the resonance between them, when they dialogue and respond to each other.
L’événement Exposition Résonances Champniers a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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