Exposition Résonances Place des centuries Salon-de-Provence

Exposition Résonances

Du 11/09 au 21/09/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h. Place des centuries Cour des créateurs Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-11

Une invitation à entrer en résonance avec nos univers singuliers, à se laisser surprendre ou à se reconnaître dans la diversité des œuvres proposées.

Nous avons de plaisir de vous convier au vernissage de la prochaine exposition du collectif ARTIS13



Résonances



le vendredi 12 septembre 2025 à partir de 18h30



à la Cour des Créateurs, place des Centuries, à Salon-de-Provence.



Les artistes de notre collectif s’associent à 5 autres artistes pour cette exposition de peinture, sculpture, gravure, photographie



tous les jours sauf le lundi du 11 au 21 septembre de 10h à 18h. .

Place des centuries Cour des créateurs Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 11 99 98 contact.provencesudpassion@gmail.com

English :

An invitation to resonate with our own singular universes, to be surprised or to recognize ourselves in the diversity of the works on offer.

German :

Eine Einladung, mit unseren einzigartigen Universen in Resonanz zu treten, sich überraschen zu lassen oder sich in der Vielfalt der vorgeschlagenen Werke wiederzuerkennen.

Italiano :

È un invito a risuonare con i nostri mondi unici, a sorprendersi e a riconoscersi nella diversità delle opere proposte.

Espanol :

Es una invitación a resonar con nuestros propios mundos únicos, a sorprendernos y reconocernos en la diversidad de las obras que se ofrecen.

