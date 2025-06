Exposition Résonnance Le Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac 28 juin 2025 15:30

Landes

Exposition Résonnance Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:30:00

fin : 2025-07-27 18:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Exposition de Benoît VARENBER (encre et aquarelle), Marc LAFOND (sculpture monumentale) & Chantal et Jean-Louis SAUBION (Sculpture et photographie).

Exposition de Benoît VARENBER (encre et aquarelle), Marc LAFOND (sculpture monumentale) & Chantal et Jean-Louis SAUBION (Sculpture et photographie). .

Le Temple des Bastides Cours Maubec

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine templedesbastides@orange.fr

English : Exposition Résonnance

Exhibition by Benoît VARENBER (ink and watercolor), Marc LAFOND (monumental sculpture) & Chantal et Jean-Louis SAUBION (sculpture and photography).

German : Exposition Résonnance

Ausstellung von Benoît VARENBER (Tinte und Aquarell), Marc LAFOND (Monumentale Skulptur) & Chantal und Jean-Louis SAUBION (Skulptur und Fotografie).

Italiano :

Mostra di Benoît VARENBER (inchiostro e acquerello), Marc LAFOND (scultura monumentale) e Chantal e Jean-Louis SAUBION (scultura e fotografia).

Espanol : Exposition Résonnance

Exposición de Benoît VARENBER (tinta y acuarela), Marc LAFOND (escultura monumental) y Chantal y Jean-Louis SAUBION (escultura y fotografía).

L’événement Exposition Résonnance Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Landes d’Armagnac