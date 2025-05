Exposition « Ressac » Héloïse Guérin – Galerie La Glacière Le Havre, 17 mai 2025 07:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Galerie La Glacière 9 Rue Rollon Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-17

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-05-17

Ressac (nom masculin) agitation de la surface marine, résultant de l’interférence de la houle et de sa réflexion contre une côte ou contre les obstacles qu’elle rencontre.

L’exposition « Ressac » évoque la contemplation du bord de mer, les nuances de gris des galets polis, arrondis et ballotés par le courant et les vagues… Un hommage au Havre, la ville natale de l’artiste Héloïse Guérin.

Elle nous offre une vision sensible de ce paysage maritime, ou le textile feutré et ornementé remplace la pierre, où l’écume de mer prend l’aspect d’une mousseline lumineuse et brodée.

Sa pratique artistique s’axe autour de la capacité narrative du textile, du textile textuel , créant un dialogue constant des matières et des récits.

Pour faire parler la matière textile, Héloïse Guérin l’observe bien au-delà des fibres tissées qui la composent, pour broder le textile comme on broderait une histoire .

Travaillant par ailleurs avec des chutes de tissus qu’elle accumule comme autant de bribes de vie à mettre en scène, elle y décèle un potentiel pour raconter autrement. Dans son regard, un morceau de tissu porte l’empreinte d’un souvenir discret, inaccessible au premier regard. Les fragments de tissus fusionnent et, avec eux, ces souvenirs qu’ils abritent. Au fil de la composition, du feutrage et du mouvement mécanique des aiguilles, des histoires se lient symboliquement tandis que les fibres textiles s’entrelacent. De leur rencontre naît une nouvelle intrigue, à la fois visuelle, narrative et tactile.

Galerie La Glacière 9 Rue Rollon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie laglaciere.orichard@free.fr

English : Exposition « Ressac » Héloïse Guérin

Ressac (masculine noun): agitation of the sea surface, resulting from the interference of the swell and its reflection against a coast or the obstacles it encounters.

The « Ressac » exhibition evokes the contemplation of the seashore, the shades of grey of polished pebbles, rounded and tossed by the current and the waves… A tribute to Le Havre, the birthplace of artist Héloïse Guérin.

She offers us a sensitive vision of this maritime landscape, where felted, ornamented textiles replace stone, where sea foam takes on the appearance of luminous, embroidered muslin.

Her artistic practice revolves around the narrative capacity of textiles, the « textual textile », creating a constant dialogue between materials and narratives.

To make textile speak, Héloïse Guérin observes it well beyond the woven fibers of which it is composed, to « embroider the textile as one would embroider a story ».

She also works with scraps of fabric, which she accumulates as snippets of life to be staged, revealing their potential to tell a different story. In her eyes, a piece of fabric bears the imprint of a discreet memory, inaccessible at first glance. The fabric fragments merge, and with them the memories they harbor. Through composition, felting and the mechanical movement of needles, stories are symbolically linked as textile fibers intertwine. Their encounter gives rise to a new intrigue, at once visual, narrative and tactile.

German :

Ressac (männliches Substantiv): Unruhe der Meeresoberfläche, die durch die Interferenz der Brandung und ihre Reflexion an einer Küste oder an Hindernissen, auf die sie trifft, entsteht.

Die Ausstellung « Ressac » erinnert an die Kontemplation der Meeresküste, an die Grauschattierungen der polierten, abgerundeten und von der Strömung und den Wellen hin und her geworfenen Kieselsteine… Eine Hommage an Le Havre, die Heimatstadt der Künstlerin Héloïse Guérin.

Sie bietet uns eine sensible Vision dieser maritimen Landschaft, wo gefilzte und verzierte Textilien den Stein ersetzen, wo der Meeresschaum das Aussehen eines leuchtenden, bestickten Musselins annimmt.

Ihre künstlerische Praxis dreht sich um die narrative Fähigkeit des Textils, das « textuelle Textil », das einen ständigen Dialog der Materialien und der Erzählungen schafft.

Um das textile Material zum Sprechen zu bringen, beobachtet Héloïse Guérin es weit über die gewebten Fasern hinaus, aus denen es besteht, um « das Textil zu besticken, wie man eine Geschichte besticken würde ».

Sie arbeitet außerdem mit Stoffresten, die sie wie Lebensfetzen ansammelt, um sie in Szene zu setzen, und erkennt darin ein Potenzial für eine andere Art des Erzählens. In ihrem Blick trägt ein Stoffstück den Abdruck einer diskreten Erinnerung, die auf den ersten Blick unerreichbar ist. Die Stofffragmente verschmelzen und mit ihnen die Erinnerungen, die sie beherbergen. Durch die Komposition, das Filzen und die mechanische Bewegung der Nadeln werden Geschichten symbolisch verknüpft, während sich die Textilfasern ineinander verflechten. Aus ihrem Zusammentreffen entsteht eine neue Handlung, die sowohl visuell als auch narrativ und taktil ist.

Italiano :

Surf (sostantivo maschile): agitazione della superficie del mare, risultante dall’interferenza del moto ondoso e dal suo riflesso contro una costa o gli ostacoli che incontra.

La mostra « Ressac » evoca la contemplazione della riva del mare, le sfumature di grigio dei ciottoli levigati, arrotondati e sballottati dalla corrente e dalle onde… Un omaggio a Le Havre, città natale dell’artista Héloïse Guérin.

L’artista ci offre una visione sensibile di questo paesaggio marittimo, dove i tessuti infeltriti e ornati sostituiscono la pietra, dove la schiuma del mare assume l’aspetto di una mussola luminosa e ricamata.

La sua pratica artistica ruota attorno alla capacità narrativa dei tessuti, il « tessuto testuale », creando un dialogo costante tra materiali e narrazioni.

Per far parlare il tessuto, Héloïse Guérin lo osserva ben oltre le fibre tessute di cui è composto, per « ricamare il tessuto come si ricamerebbe una storia ».

Lavora anche con scampoli di tessuto, che accumula come frammenti di vita da mettere in scena, rivelando il loro potenziale per raccontare una storia diversa. Ai suoi occhi, un pezzo di tessuto porta l’impronta di una memoria discreta, inaccessibile a prima vista. I frammenti di tessuto si fondono insieme, e con essi i ricordi che contengono. Attraverso la composizione, l’infeltrimento e il movimento meccanico degli aghi, le storie vengono simbolicamente collegate mentre le fibre tessili si intrecciano. Il loro incontro dà origine a una nuova trama, visiva, narrativa e tattile.

Espanol :

Oleaje (sustantivo masculino): agitación de la superficie del mar, resultante de la interferencia del oleaje y su reflejo contra una costa o los obstáculos que encuentra.

La exposición « Ressac » evoca la contemplación de la orilla del mar, los matices de gris de los guijarros pulidos, redondeados y zarandeados por la corriente y las olas… Un homenaje a Le Havre, ciudad natal de la artista Héloïse Guérin.

Nos ofrece una visión sensible de este paisaje marítimo, donde los tejidos afieltrados y ornamentados sustituyen a la piedra, donde la espuma del mar adquiere el aspecto de una muselina luminosa y bordada.

Su práctica artística gira en torno a la capacidad narrativa de los tejidos, el « textil textual », creando un diálogo constante entre materiales y narraciones.

Para hacer hablar al textil, Héloïse Guérin lo observa mucho más allá de las fibras tejidas que lo componen, para « bordar el textil como se borda una historia ».

También trabaja con retales de tela, que acumula como retazos de vida para ponerlos en escena, revelando su potencial para contar una historia diferente. A sus ojos, un trozo de tela lleva la huella de un recuerdo discreto, inaccesible a primera vista. Los fragmentos de tela se funden, y con ellos los recuerdos que contienen. A través de la composición, el fieltrado y el movimiento mecánico de las agujas, las historias se enlazan simbólicamente a medida que las fibras textiles se entrelazan. Su encuentro da lugar a una nueva trama, visual, narrativa y táctil.

