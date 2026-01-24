Exposition Restitution des ateliers de pratique artistique Rue du Jeu de Paume Thouars

Exposition Restitution des ateliers de pratique artistique

Ce temps de rencontre sera l’occasion de partager les œuvres réalisées lors des ateliers de pratique artistique menés avec le CCAS de Thouars, l’IME de Thouars ainsi que l’EPHAD de Oiron. Autour du textile, ces ateliers ont été imaginés et conduits par l’artiste Emmanuelle Augereau.

Rue du Jeu de Paume Centre d’Art La chapelle Jeanne d’Arc Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 02 25 arts-plastiques@thouars.fr

This meeting will be an opportunity to share the works created during the artistic workshops held with the CCAS de Thouars, the IME de Thouars and the EPHAD de Oiron. These textile-based workshops were devised and led by artist Emmanuelle Augereau.

