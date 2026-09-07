Exposition – Restitutions de résidences d’artistes, Manoir de Kergoat, Plouédern

Informations pratiques

Exposition – Restitutions de résidences d’artistes 19 et 20 septembre Manoir de Kergoat Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition restitue les deux résidences de Marine Penhoët et Mélanie Peduzzi, artistes visuelles et plasticiennes, et de Keridwen Gilbert, jeune diplômée (2025) de l’EESAB (Quimper).

– « Pas de vagues » (Marine Penhoët & Mélanie Peduzzi) est une expérience photographique à la croisée des paysages marins et des figures féminines bretonnes, inspirée par les archives de Berthe Riou (1891-1964), femme photographe à la pratique artistique affirmée, grand-mère de la propriétaire, Florence Briat-Soulié.

– La création photographique de Keridwen Gilbert explore le vivant, les gestes manuels, le milieu rural et les pratiques agricoles, en interaction avec Romain Marec, jeune agriculteur, voisin du manoir de Kergoat, engagé dans une agriculture respectueuse de l’environnement et passionné par le partage de ses valeurs.

Manoir de Kergoat 29800 Plouédern Plouédern 29800 Finistère Bretagne Kergoat est une habitation de type manorial dont les éléments les plus anciens datent de la fin du XVème siècle.

Le Manoir est installé au cœur d’un parc paysager d’environ 1 hectare qui a fait le ravissement de Gustave Flaubert lors de ses pérégrinations en Bretagne avec Maxime du Camp (1847). La façade sur cour est la plus austère conservant encore son caractère de bâtisse fortifiée, avec une tourelle engagée. La façade Sud, donnant sur le jardin, a en revanche été ajourée par la famille Mazurier, famille d’armateurs landernéens du XVIIIème siècle, pour lui conférer le caractère de maison d’agrément.

L’exposition restitue deux résidences d’artistes

Flyer de l’exposition de Keridwen Gilbert – photographie de Kerdiwen Gilbert (tous droits réservés)