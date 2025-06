EXPOSITION RÉSURGENCES – Lagrasse 21 juin 2025 07:00

Les Arts de Lire vous convient à leur nouvelle exposition.

Fanny Stauff développe une réflexion sur l’hybridation entre les différentes formes de vie. Les Résurgences évoquent des réapparitions d’animaux d’anciens temps géologiques et d’autres qui, mus par une puissante force vitale, s’extraient des arbres, des roches ou de la glace. Poussés par une pression magmatique et par une urgence à reprendre vie face à la catastrophe en cours. Comme si tout l’organisme terrestre réagissait par des mutations à la nouvelle ère dans laquelle l’homme plonge l’ensemble du vivant.

L’exposition est un voyage à travers le temps et l’espace. Les visiteur·euse·s, acteur·ice·s du présent, assistent à des scènes d’émergences et de transformations d’êtres évoluant dans d’autres temporalités et différents milieux (résurgences sylvestres, minérales, glaciaires, marines).

À travers ces portraits d’animaux au sortir de la matière originelle, nous sommes invité·e·s à reconsidérer notre rapport au monde.

Accès libre avec la visite du monument.

Vernissage le vendredi 21 juin

4 RIVE GAUCHE

Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 43 15 99 contact@lesartsdelire.fr

English :

Les Arts de Lire invite you to their new exhibition.

Fanny Stauff reflects on the hybridization of different forms of life. Les Résurgences evokes the reappearance of animals from ancient geological times and others who, driven by a powerful life force, extract themselves from trees, rocks or ice. Driven by magmatic pressure and an urgent need to regain life in the face of ongoing catastrophe. It’s as if the entire terrestrial organism were reacting with mutations to the new era into which man is plunging all living things.

The exhibition is a journey through time and space. Visitors, actors in the present, witness the emergence and transformation of beings evolving in different timeframes and environments (forest, mineral, glacial and marine resurgences).

Through these portraits of animals emerging from their original matter, we are invited to reconsider our relationship with the world.

Free admission with visit to the monument.

Opening Friday June 21

German :

Les Arts de Lire lädt Sie zu ihrer neuen Ausstellung ein.

Fanny Stauff entwickelt eine Reflexion über die Hybridisierung zwischen verschiedenen Lebensformen. Die Resurgenzen erinnern an das Wiederauftauchen von Tieren aus alten geologischen Zeiten und anderen, die sich, angetrieben von einer starken Lebenskraft, aus Bäumen, Felsen oder dem Eis herausziehen. Getrieben von einem magmatischen Druck und dem Drang, angesichts der sich anbahnenden Katastrophe wieder zum Leben zu erwachen. Als ob der gesamte Organismus der Erde mit Mutationen auf das neue Zeitalter reagiert, in das der Mensch alle Lebewesen stürzt.

Die Ausstellung ist eine Reise durch Zeit und Raum. Die BesucherInnen sind Akteure der Gegenwart und erleben Szenen der Entstehung und Transformation von Wesen, die sich in anderen Zeiträumen und verschiedenen Umgebungen bewegen (Wald-, Mineral-, Gletscher- und Meeresresurrektionen).

Durch diese Tierporträts, die aus der ursprünglichen Materie hervorgehen, werden wir aufgefordert, unsere Beziehung zur Welt zu überdenken.

Freier Zugang mit der Besichtigung des Denkmals.

Vernissage am Freitag, 21. Juni

Italiano :

Les Arts de Lire vi invitano alla loro nuova mostra.

Fanny Stauff esplora l’ibridazione di diverse forme di vita. Resurgences evoca la ricomparsa di animali di epoche geologiche remote e di altri che, spinti da una potente forza vitale, si estraggono da alberi, rocce o ghiaccio. Spinti dalla pressione magmatica e dall’urgente necessità di ritrovare la vita di fronte alla catastrofe in corso. È come se l’intero organismo terrestre reagisse con mutazioni alla nuova era in cui l’uomo sta precipitando tutti gli esseri viventi.

La mostra è un viaggio nel tempo e nello spazio. I visitatori, attori del presente, assistono alla nascita e alla trasformazione di esseri che si evolvono in tempi e ambienti diversi (foreste, minerali, risorgive glaciali e marine).

Attraverso questi ritratti di animali che emergono dalla loro materia originaria, siamo invitati a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo.

Ingresso libero con visita al monumento.

Inaugurazione venerdì 21 giugno

Espanol :

Les Arts de Lire le invita a su nueva exposición.

Fanny Stauff explora la hibridación de diferentes formas de vida. Resurgimientos evoca la reaparición de animales de tiempos geológicos remotos y otros que, impulsados por una poderosa fuerza vital, se extraen de los árboles, las rocas o el hielo. Impulsados por la presión magmática y la urgente necesidad de recuperar la vida ante la catástrofe que se avecina. Es como si todo el organismo terrestre reaccionara con mutaciones a la nueva era en la que la humanidad está sumiendo a todos los seres vivos.

La exposición es un viaje a través del tiempo y el espacio. Los visitantes, actores del presente, son testigos de la aparición y transformación de seres que evolucionan en diferentes escalas temporales y entornos (resurgimientos forestales, minerales, glaciares y marinos).

A través de estos retratos de animales que emergen de su materia original, se nos invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo.

Entrada gratuita con visita al monumento.

Inauguración el viernes 21 de junio

