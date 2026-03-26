Exposition Retour à la nature

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La maison des oiseaux de Lavoûte-Chilhac accueil l’exposition: Retour à la nature, aquarelles et pastels par Dany et Christian Cless.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

The Maison des oiseaux in Lavoûte-Chilhac hosts the exhibition: Retour à la nature, watercolors and pastels by Dany and Christian Cless.

L’événement Exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier