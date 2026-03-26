Exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac
Exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac samedi 4 avril 2026.
Exposition Retour à la nature
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La maison des oiseaux de Lavoûte-Chilhac accueil l’exposition: Retour à la nature, aquarelles et pastels par Dany et Christian Cless.
.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Maison des oiseaux in Lavoûte-Chilhac hosts the exhibition: Retour à la nature, watercolors and pastels by Dany and Christian Cless.
L’événement Exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire)
- Bœufs musicaux. Lavoûte-Chilhac 4 avril 2026
- Ateliers moulage d’empreintes d’animaux Lavoûte-Chilhac 14 avril 2026
- Atelier de fabrication d’un mobile d’oiseaux pour enfants Lavoûte-Chilhac 19 avril 2026