Exposition Retour aux sources

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-01

Plongez dans l’univers poétique de Caroline Keller, peintre contemporaine originaire de Gambsheim, avec l’exposition Retour aux sources . Ses œuvres, où se rencontrent figuration et abstraction, s’inspirent de la nature, des paysages et du féminin. Parfois sublimées de feuilles d’or, elles offrent une approche contemporaine lumineuse et délicate. Une invitation à un véritable retour aux racines, entre couleurs vibrantes et subtilité, qui émerveille le regard et touche l’âme.

L’exposition sera visible jusqu’au 23 avril 2026 durant les horaires d’ouverture de la Passe à Poissons. .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Retour aux sources Gambsheim a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays Rhénan