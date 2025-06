Exposition Retour de Sciences Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande 1 juillet 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-02

2025-07-01

Du 1er juillet au 2 août, la salle René Char de la Médiathèque accueillera une exposition originale réalisée par les élèves des écoles marmandaises. Intitulée Retour de sciences, cette exposition met en lumière les projets menés tout au long de l’année autour de la science, à travers des œuvres créatives, visuelles et pédagogiques. .

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English :

From July 1 to August 2, the Médiathèque’s Salle René Char will be hosting an original exhibition created by students from local schools. Entitled Retour de sciences (Back to Science), this exhibition highlights the projects carried out throughout the year around science, through works created by the students themselves

Italiano :

Dal 1° luglio al 2 agosto, la sala René Char della Médiathèque ospiterà una mostra originale realizzata dagli alunni delle scuole locali. Intitolata Retour de sciences (Ritorno alle scienze), la mostra mette in evidenza i progetti scientifici realizzati durante l’anno, attraverso opere create dagli stessi alunni

