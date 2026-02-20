Exposition Retour sur un voyage à Berlin Haguenau

Exposition Retour sur un voyage à Berlin

Une exposition réalisée par dix jeunes du CSC du Langensand, qui dévoilent Berlin à travers l’architecture, l’histoire et le street art, dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne.

Du 16 au 21 février 2026, dix jeunes du CSC du Langensand ont arpenté Berlin pour en saisir l’essence à travers leurs objectifs. Leur voyage, inscrit dans le projet Cultures d’Europe , a donné naissance à une série de clichés qui racontent la ville sous trois angles majeurs l’architecture, témoin de son audace et de sa modernité, l’histoire, inscrite dans ses monuments et ses lieux de mémoire et le street art, véritable souffle créatif qui colore ses rues. C’est donc à travers le regard de ces jeunes curieux et passionnés âgés de 12 à 16 ans, que vous êtes invités à découvrir Berlin autrement.

Cette exposition est proposée dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne et visible au CSC du Langensand, mais également dans le hall d’accueil du Théâtre, aux horaires d’ouverture des structures. 0 .

An exhibition by ten young people from the Langensand CSC, revealing Berlin through architecture, history and street art, as part of the Cultural Fortnight dedicated to Germany.

