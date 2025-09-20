Exposition retraçant l’histoire viticole Château des comtes de Melgueil Mauguio

Exposition retraçant l’histoire viticole Château des comtes de Melgueil Mauguio samedi 20 septembre 2025.

Exposition retraçant l’histoire viticole 20 et 21 septembre Château des comtes de Melgueil Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T21:+

Depuis l’Antiquité, la culture de la vigne est au coeur du paysage melgorien. Cette exposition vous invite à découvrir les grandes étapes et les faits marquants de cette longue histoire viticole : des premières vignes plantées sur la plaine méditerranénne aux révoltes vigneronnes de 1907, en passant par l’évolution des pratiques et des savoir-faire. À travers cette exposition, découvrez comment la vigne a façonné l’identité de Mauguio.

Château des comtes de Melgueil 23 rue Diderot, 34130 Mauguio-Carnon Mauguio 34130 Hérault Occitanie 04 67 29 65 35 https://www.mauguio-carnon.com/ Le château des comtes de Melgueil est un témoignage direct de l’histoire de la ville de Mauguio Carnon. Les comtes et évêques de Melgueil ont influencé le paysage politique et économique du Bas Languedoc pendant plusieurs siècles. Inauguré en 2019, le château est aujourd’hui un haut lieu du patrimoine local.

Depuis l’Antiquité, la culture de la vigne est au coeur du paysage melgorien. Cette exposition vous invite à découvrir les grandes étapes et les faits marquants de cette longue histoire viticole : la…

© Alain Peticlerc ; Géraldine Besnard ; Clara Peticlerc