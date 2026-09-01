Exposition Rétro cyclisme Place des 3 piliers Lesneven
samedi 19 septembre 2026 · Place des 3 piliers · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Exposition Rétro cyclisme
Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Olivier Carro, passionné de cyclisme est aussi un collectionneur d’objets lié à ce sport. Il nous présentera une partie de sa collection avec des vélos, maillots et autres objets. .
Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Rétro cyclisme Lesneven a été mis à jour le 2026-09-02 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
À voir aussi à Lesneven (Finistère)
- Café bulles rue Dixmude Lesneven 19 septembre 2026
- Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite du clocher, Église Saint-Michel, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite de la maison et de l’atelier de François Dilasser Lesneven 19 septembre 2026
- Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026