Exposition Rétro cyclisme Place des 3 piliers Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Exposition Rétro cyclisme

Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Olivier Carro, passionné de cyclisme est aussi un collectionneur d’objets lié à ce sport. Il nous présentera une partie de sa collection avec des vélos, maillots et autres objets. .

Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Exposition Rétro cyclisme Lesneven a été mis à jour le 2026-09-02 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne