Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Exposition rétro-gaming

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-16

Pendant les fêtes, la médiathèque devient un espace de jeu pour petits et grands !

Bornes d’arcade, consoles vintage, jeux cultes … Redécouvrez les classiques vidéoludiques avec James Game Center.

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux !

Tout public

Avec l’association James Game Center .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Exposition rétro-gaming

L’événement Exposition rétro-gaming Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie