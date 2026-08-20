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AGENDA · Aire-sur-l'Adour

Exposition rétro-gaming Aire-sur-l’Adour

mercredi 16 décembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Exposition rétro-gaming Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Adresse
Passage des Cultures
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Exposition rétro-gaming

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-16

Pendant les fêtes, la médiathèque devient un espace de jeu pour petits et grands !
Bornes d’arcade, consoles vintage, jeux cultes … Redécouvrez les classiques vidéoludiques avec James Game Center.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux !
Tout public
Avec l’association James Game Center   .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

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English : Exposition rétro-gaming

L’événement Exposition rétro-gaming Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie

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