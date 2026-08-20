Exposition rétro-gaming Aire-sur-l’Adour
mercredi 16 décembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Exposition rétro-gaming
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-16
Pendant les fêtes, la médiathèque devient un espace de jeu pour petits et grands !
Bornes d’arcade, consoles vintage, jeux cultes … Redécouvrez les classiques vidéoludiques avec James Game Center.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux !
Tout public
Avec l’association James Game Center .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Exposition rétro-gaming
L’événement Exposition rétro-gaming Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
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