Exposition « Rétrofuturs »

Mediathèque de Carignan 3 rue de la Joncliere Carignan Ardennes
Début : 2025-09-16
fin : 2025-10-11
2025-09-16
Au 19e siècle, des auteurs et artistes ont imaginé la vie du futur. Gravures, journaux, affiches de films… vous feront voyager vers ce futur imaginé par les visionnaires du passé. Prêts pour un étonnant voyage dans le Temps et l’Espace ?
+33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr
English :
In the 19th century, writers and artists imagined life in the future. Engravings, newspapers, film posters? will take you on a journey to the future imagined by visionaries of the past. Ready for an astonishing journey through Time and Space?
German :
Im 19. Jahrhundert haben sich Autoren und Künstler das Leben in der Zukunft vorgestellt. Drucke, Zeitungen und Filmplakate lassen Sie in die Zukunft reisen, die sich die Visionäre der Vergangenheit vorgestellt haben. Sind Sie bereit für eine erstaunliche Reise durch Zeit und Raum?
Italiano :
Nel XIX secolo, scrittori e artisti hanno immaginato la vita nel futuro. Incisioni, giornali e manifesti cinematografici vi porteranno in un viaggio nel futuro immaginato dai visionari del passato. Siete pronti per un viaggio sorprendente attraverso il tempo e lo spazio?
Espanol :
En el siglo XIX, escritores y artistas imaginaron la vida en el futuro. Grabados, periódicos y carteles de cine le llevarán de viaje al futuro imaginado por los visionarios del pasado. ¿Está preparado para un asombroso viaje a través del tiempo y el espacio?
