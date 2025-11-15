Exposition rétropective 30 ans Hier en Pays de Bazelle Chabris

Exposition rétropective 30 ans Hier en Pays de Bazelle

Rue du Pont Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-16 12:00:00

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez l’exposition rétrospective des trente ans de l’association Hier en Pays de Bazelle à la Villa Stivalis de Chabris !

Nous organisons les 15 et 16 novembre prochain une exposition rétrospective pour les 30 ans de notre petite association.

30 ans de vie associative c’est

7 concours photographiques, avec plus de 2 000 photographies, 21 expositions, 379 activités menées, environ 200 étudiants parisiens venus à Chabris, 131 visites du patrimoine ou des lieux de mémoire, 69 conférences organisées, 73 participations à des conférences ou colloques extérieurs à Chabris, 10 livres édités et 4 livrets, plus de 23 000 visiteurs ou auditeurs.

L’exposition reprendra plusieurs thèmes d’anciennes expositions. .

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66

English :

Discover the thirty-year retrospective of the Hier en Pays de Bazelle association at the Villa Stivalis in Chabris!

German :

Entdecken Sie die retrospektive Ausstellung zum dreißigjährigen Bestehen des Vereins Hier en Pays de Bazelle in der Villa Stivalis in Chabris!

Italiano :

Scoprite la retrospettiva trentennale dell’associazione Hier en Pays de Bazelle a Villa Stivalis a Chabris!

Espanol :

Descubra la exposición retrospectiva de los treinta años de la asociación Hier en Pays de Bazelle en la Villa Stivalis de Chabris

