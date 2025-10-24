Exposition rétrospective du sculpteur Milo Dias Maison Tailleur Maintenon

Exposition rétrospective du sculpteur Milo Dias Maison Tailleur Maintenon vendredi 24 octobre 2025.

Exposition rétrospective du sculpteur Milo Dias Maison Tailleur Maintenon 24 – 26 octobre Entrée libre

Cette exposition rétrospective met en lumière le parcours artistique de Milo Dias, de ses premières créations en 1982 jusqu’à aujourd’hui.

Cette exposition rétrospective met en lumière le parcours artistique de [Milo Dias](https://www.milo-dias.com/), de ses premières créations en 1982 jusqu’à aujourd’hui. Elle réunit : 50 sculptures issues de la donation faite à la Ville de Maintenon, ainsi qu’une vingtaine de sculptures plus récentes, proposées à la vente.

Des affiches d’expositions passées et des photographies d’œuvres exposées dans d’autres musées et lieux publics (Ville de Roussillon, Musée d’Art Spontané de Bruxelles, Musée Cérès Franco, Musée de Laval…) viendront compléter la présentation, offrant au public une vision riche et variée de l’univers de l’artiste.

Milo Dias est un sculpteur sur terre cuite, grès, raku, bois, techniques mixtes et bronze.

Né en France à Sainte-Colombes (69), et après de longues années dans la région parisienne, Milo vit et travaille maintenant dans la vallée de l’Eure.

Sa formation :

École Nationale Supérieure des Arts Appliqués

Cours d’Arts Plastiques à l’Université et à l’École des Beaux-Arts du Honduras

Ses thèmes de prédilection sont l’être humain, ses tics et ses grimaces, son complexe de supériorité, ses inventions bizarres, les animaux qui l’entourent et lui ressemblent…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-26T18:00:00.000+01:00

1

https://www.milo-dias.com/

Maison Tailleur 27bis, rue Collin d’Harleville 28130 Maintenon Maintenon 28130 Eure-et-Loir