EXPOSITION RÉTROSPECTIVE EN HOMMAGE À BERNARD CALVET

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE EN HOMMAGE À BERNARD CALVET

Lavérune Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-12

2025-09-20

La Galerie de l’Ancien Courrier prépare la rentrée avec impatience, et vous convie aux prochains évènements

Tout d’abord une exposition rétrospective en hommage à Bernard Calvet au Musée de Lavérune.

Le vernissage aura lieu au Château des Êvèques le samedi 20 septembre à 11 heures durant les journées du Patrimoine.

Pour cette occasion, autour de la collection du Musée Hofer-Bury, nous avons exceptionnellement réuni des œuvres provenant de collections privées.

Puis le 10 octobre à la galerie aura lieu le vernissage de l’exposition Ici comme en Arcadie avec David Rycroft. plus d’informations prochainement

Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h entrée libre .

Lavérune 34880 Hérault Occitanie +33 4 99 51 20 00 contact@galerieanciencourrier.com

English :

The Galerie de l’Ancien Courrier is looking forward to the new school year, and invites you to the following events

German :

Die Galerie de l’Ancien Courrier bereitet sich ungeduldig auf den Herbst vor und lädt Sie zu den nächsten Veranstaltungen ein

Italiano :

La Galerie de l’Ancien Courrier attende con impazienza la nuova stagione e vi invita a partecipare ai seguenti eventi

Espanol :

La Galerie de l’Ancien Courrier espera con impaciencia la nueva temporada y le invita a los siguientes actos

