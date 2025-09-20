EXPOSITION RÉTROSPECTIVE EN HOMMAGE À BERNARD CALVET Lavérune
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE EN HOMMAGE À BERNARD CALVET Lavérune samedi 20 septembre 2025.
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE EN HOMMAGE À BERNARD CALVET
Lavérune Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-10-12
2025-09-20
La Galerie de l’Ancien Courrier prépare la rentrée avec impatience, et vous convie aux prochains évènements
Tout d’abord une exposition rétrospective en hommage à Bernard Calvet au Musée de Lavérune.
Le vernissage aura lieu au Château des Êvèques le samedi 20 septembre à 11 heures durant les journées du Patrimoine.
Pour cette occasion, autour de la collection du Musée Hofer-Bury, nous avons exceptionnellement réuni des œuvres provenant de collections privées.
Puis le 10 octobre à la galerie aura lieu le vernissage de l’exposition Ici comme en Arcadie avec David Rycroft. plus d’informations prochainement
Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h entrée libre .
Lavérune 34880 Hérault Occitanie +33 4 99 51 20 00 contact@galerieanciencourrier.com
