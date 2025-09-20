Exposition rétrospective Francine Caron Batz-sur-Mer

Exposition rétrospective Francine Caron Batz-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Exposition rétrospective Francine Caron

9 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

En 2019, la ville de Batz-sur-Mer inaugurait le nom de sa médiathèque sous celui de Francine Caron, poète née au village de Kervalet, en septembre 1945. L’association des Amis de La Gède organise en septembre 2025 une rétrospective Une vie en Poésie proposant au public de saisir l’ampleur de l’œuvre poétique de Francine Caron, avec plus de 80 recueils publiés à ce jour et qui s’est régulièrement accompagnée du travail artistique de peintres et de graveurs, soutenue par des éditeurs audacieux. L’exposition s’ouvrira sur une biographie de l’artiste aidant à comprendre l’élan créateur du poète. Vous y trouverez de nombreux poèmes publiés ou inédits proposés en lecture par les Amis de la Gède, des photos, des critiques, des témoignages et des œuvres artistiques de peintres et graveurs.

Lecture table-ronde samedi 20 septembre à 16h30, entrée libre.

Du 20 au 28 septembre

Salle des Fêtes Entrée libre tous les jours de 14h30 à 19h .

9 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition rétrospective Francine Caron Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44