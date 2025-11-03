Exposition rétrospective photo Chabeuil Aide et Partage Chabeuil

Exposition rétrospective photo Chabeuil Aide et Partage Chabeuil lundi 3 novembre 2025.

Exposition rétrospective photo Chabeuil Aide et Partage

1 rue Seignobos Chabeuil Drôme

Début : 2025-11-03 15:00:00

fin : 2025-11-09 20:00:00

2025-11-03

Durant toute la semaine, retrouvez dans les locaux de Chabeuil Aide et Partage une rétrospective de 30 ans d’activité et de solidarité.

Vernissage le lundi 3 novembre à 17h.

1 rue Seignobos Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17 chabeuil-aide-partage@orange.fr

English :

Throughout the week, Chabeuil Aide et Partage presents a retrospective of 30 years of activity and solidarity.

Opening on Monday November 3 at 5pm.

German :

Während der ganzen Woche finden Sie in den Räumlichkeiten von Chabeuil Aide et Partage einen Rückblick auf 30 Jahre Aktivität und Solidarität.

Vernissage am Montag, den 3. November um 17 Uhr.

Italiano :

Per tutta la settimana, Chabeuil Aide et Partage presenterà una retrospettiva di 30 anni di attività e solidarietà.

Inaugurazione lunedì 3 novembre alle 17.00.

Espanol :

Durante toda la semana, Chabeuil Aide et Partage presentará una retrospectiva de 30 años de actividad y solidaridad.

Inauguración el lunes 3 de noviembre a las 17.00 h.

