EXPOSITION Rétrospective poétique Machecoul-Saint-Même

EXPOSITION Rétrospective poétique

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-28

Dans le cadre du Printemps des poètes

Une exposition des poèmes écrits par les élèves du lycée Louis Armand et de la Maison Familiale Rurale de Machecoul-Saint-Même, suite à un atelier, en novembre dernier, avec l’auteur Falmarès.

Tout public .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque@machecoul.fr

