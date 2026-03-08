EXPOSITION Rétrospective poétique Machecoul-Saint-Même
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-28
Dans le cadre du Printemps des poètes
Une exposition des poèmes écrits par les élèves du lycée Louis Armand et de la Maison Familiale Rurale de Machecoul-Saint-Même, suite à un atelier, en novembre dernier, avec l’auteur Falmarès.
Tout public .
