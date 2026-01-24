Exposition Rêve d’Océan, du bronze animal au bleu abyssal Château de Simiane Valréas

Exposition Rêve d’Océan, du bronze animal au bleu abyssal

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : Lundi 2026-02-06

fin : 2026-03-28

Le Château de Simiane vous invite à une immersion artistique au cœur du monde marin avec l’exposition Rêve d’Océan du bronze animal au bleu abyssal , réunissant deux regards complémentaires celui de la de Virginie Devin et celui de Fabrice Guérin.

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Château de Simiane invites you to an artistic immersion in the heart of the marine world with the exhibition Rêve d’Océan ? du bronze animal au bleu abyssal , bringing together two complementary perspectives: that of Virginie Devin and that of Fabrice Guérin.

