EXPOSITION RÊVE ET VOYAGE Salle des Roches et Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION RÊVE ET VOYAGE

Salle des Roches et Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

La célèbre exposition photos Rêve & Voyage est de retour pour une 12e édition !

Du 10 au 20 avril, retrouvez à la salle des Roches et des Dunes, de jolis clichés sur des thématiques diverses et variées. Mais pas seulement !

Salle des Roches et Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 37 jean.daniel@albrevin.org

