EXPOSITION RÊVE LUCIDE GÜL PAMUK Montpellier

EXPOSITION RÊVE LUCIDE GÜL PAMUK

4 Rue Fournarie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-29

Exposition du 29 janvier au 28 février 2026

Vernissage le 29 janvier à partir de 18h30

Gul Pamuck crée des portraits d’êtres qu’elle croisera un jour, comme s’ils lui apparaissaient avant même la rencontre. Ces figures, surgissant dans son imaginaire, semblent précéder la réalité, anticipant ainsi le moment de la rencontre véritable.

Son amour du récit se manifeste à travers un langage pictural riche en allégories, en épopées et en visions surréalistes. À la lisière du rêve lucide et de la réalité, elle insuffle à son quotidien une dimension merveilleuse, où les miracles deviennent possibles.

Dans son univers, la terre dialogue avec les peuples. Les humains et les animaux acquièrent des qualités féeriques, caractéristiques du monde de Gül Pamuk. Cette interaction confère à ses œuvres une atmosphère singulière, où réel et imaginaire se confondent.

Animée par une foi profonde dans le karma et l’humanisme, l’artiste tisse un art empreint de sens et de spiritualité. Ses paysages oniriques, aux couleurs vibrantes, ainsi que ses récits, plongent leurs racines dans sa personnalité et dans l’héritage oriental du Bosphore.

Ses œuvres se composent de détails minutieux, chaque élément contribuant à l’ensemble de la composition. Elle revendique une approche moliéresque , voire baroque où chaque fragment porte sa propre charge expressive, où l’âme de l’œuvre se révèle dans la tension et le détail .

Son principal enjeu consiste à traduire, dans un langage pictural approprié, des fantasmes nourris par l’expérience vécue, les rêves lucides et les processus mnésiques. Chaque œuvre devient ainsi le reflet d’un dialogue intérieur entre mémoire, rêve et réalité.

Après plusieurs années marquées par une tonalité bleue et mélancolique, perceptible notamment dans Monsieur Croque-Mort, son œuvre a connu une évolution sensible à la suite de son installation à Montpellier. Désormais, un climat émotionnel plus heureux s’y exprime, à travers des sujets tels que les amants, les animaux ou le carnaval. Cette transformation est étroitement liée à l’influence de son environnement méditerranéen Sète, la lumière solaire et la mer. .

4 Rue Fournarie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 07 84 13

English :

Exhibition from January 29 to February 28, 2026

Opening January 29 from 6:30pm

Gul Pamuck creates portraits of people she will meet one day, as if they appeared to her even before the encounter. These figures, emerging from her imagination, seem to precede reality, anticipating the moment of true encounter.

