Exposition : RÉVÉLATIONS La ciergerie des moulins Gueures

Informations pratiques

Gueures

Exposition : RÉVÉLATIONS

La ciergerie des moulins 3 rue de la Vallée Gueures Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Il est des lieux qui traversent le temps sans jamais cesser de raconter une histoire.

L’association La Ciergerie des Moulins présente une première exposition, dans les anciennes maisons ouvrières, dont la construction remonte au milieu du XIXème siècle et dont le bâtiment industriel est inscrit au « patrimoine bâti ».

Abandonnée plus de 40 ans, cette manufacture de cire, qui approvisionnait Lourdes et Rome notamment, renaît comme un espace d’art et de culture.

Quatre photographes et une plasticienne, Alice Paul, Muriel Delepont, Paul Bonmartel, Elisabeth Schneider et Kaia Kiik ont été invités à s’immerger dans ce lieu hors du temps. Chacun avec sa propre écriture, sa technique, sa sensibilité, a accepté de prendre le temps, d’observer, d’écouter, et de laisser le lieu guider leur regard.

Le vernissage aura lieu le samedi 3 octobre à partir de 18h, se prolongera à la tombée de la nuit à 19h par la performance de l’artiste Kaia Kiik accompagnée au piano par David Catel. Son travail « paysage de mémoire », en résonance avec la Ciergerie, prolongera la réflexion sur le souvenir, les traces et la présence.

Pendant dix jours du 3 au 11 octobre 2026, les visiteurs pourront découvrir le travail des cinq photographes, et suivre l’évolution du travail de Kaia Kiik nommé « Paysage de mémoire » qui continuera d’évoluer à l’extérieur. Le public pourra ainsi échanger avec eux à plusieurs moments de l’exposition et mieux comprendre leur démarche ainsi que le dialogue qu’ils ont noué avec ce lieu.

Échanges et ateliers créatifs avec les artistes exposants seront proposés le temps de l’exposition. Dates et horaires à venir. Informations pratiques à suivre sur les réseaux Facebook et Instagram @laciergeriedesmoulins. .

La ciergerie des moulins 3 rue de la Vallée Gueures 76730 Seine-Maritime Normandie

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English : Exposition : RÉVÉLATIONS

L’événement Exposition : RÉVÉLATIONS Gueures a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux