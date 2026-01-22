EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES Place des souvenirs d’enfance Torreilles
EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES Place des souvenirs d’enfance Torreilles vendredi 13 février 2026.
EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Les Artistes au Barcarès vous propose leurs rêveries d’artistes . Des paysages d’ici et d’ailleurs traités de manière abstraite ou figurative invitant les spectateurs à la rêveries et à la découverte d’images idéalisées ou reconnues, parfois même jusqu’à la ressemblance.
.
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Artistes au Barcarès (Artists in Barcarès) present their artist’s reveries . Abstract or figurative landscapes from near and far invite viewers to daydream and discover idealized or recognized images, sometimes even to the point of resemblance.
L’événement EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES Torreilles a été mis à jour le 2026-01-22 par BIT DE TORREILLES