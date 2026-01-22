EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES Place des souvenirs d’enfance Torreilles

EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Les Artistes au Barcarès vous propose leurs rêveries d’artistes . Des paysages d’ici et d’ailleurs traités de manière abstraite ou figurative invitant les spectateurs à la rêveries et à la découverte d’images idéalisées ou reconnues, parfois même jusqu’à la ressemblance.

.

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Artistes au Barcarès (Artists in Barcarès) present their artist’s reveries . Abstract or figurative landscapes from near and far invite viewers to daydream and discover idealized or recognized images, sometimes even to the point of resemblance.

L’événement EXPOSITION RÊVERIES D’ARTISTES Torreilles a été mis à jour le 2026-01-22 par BIT DE TORREILLES