Exposition Rêves de papillons Mouthiers-sur-Boëme

3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente

Début : Lundi 2025-10-18

fin : 2025-10-31

2025-10-18

Exposition photographique de Sandrine Gros. Vernissage le vendredi 17 octobre à 18h30.

3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 48 76 mjc-jules-berry@orange.fr

English :

Photographic exhibition by Sandrine Gros. Opening on Friday, October 17 at 6:30pm.

German :

Fotografische Ausstellung von Sandrine Gros. Vernissage am Freitag, den 17. Oktober um 18:30 Uhr.

Italiano :

Mostra fotografica di Sandrine Gros. Inaugurazione venerdì 17 ottobre alle 18.30.

Espanol :

Exposición fotográfica de Sandrine Gros. Inauguración el viernes 17 de octubre a las 18.30 h.

