Exposition Rêves de papillons Mouthiers-sur-Boëme
Exposition Rêves de papillons Mouthiers-sur-Boëme samedi 18 octobre 2025.
Exposition Rêves de papillons
3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente
Début : Lundi 2025-10-18
fin : 2025-10-31
2025-10-18
Exposition photographique de Sandrine Gros. Vernissage le vendredi 17 octobre à 18h30.
3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 48 76 mjc-jules-berry@orange.fr
English :
Photographic exhibition by Sandrine Gros. Opening on Friday, October 17 at 6:30pm.
German :
Fotografische Ausstellung von Sandrine Gros. Vernissage am Freitag, den 17. Oktober um 18:30 Uhr.
Italiano :
Mostra fotografica di Sandrine Gros. Inaugurazione venerdì 17 ottobre alle 18.30.
Espanol :
Exposición fotográfica de Sandrine Gros. Inauguración el viernes 17 de octubre a las 18.30 h.
