Exposition « Rêves & Imagination » organisée par l’Association De Regard & de Cœur — Photographie, Peinture, Sculpture — 4ème Edition – Hôtel de Ragueneau Bordeaux, 3 juin 2025 09:00, Bordeaux.

Exposition « Rêves & Imagination » organisée par l’Association De Regard & de Cœur — Photographie, Peinture, Sculpture — 4ème Edition 3 – 28 juin Hôtel de Ragueneau Entrée Libre, ouvert tous les jours de 11h à 20h du 03 au 28 juin 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-03T11:00:00+02:00 – 2025-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2025-06-28T11:00:00+02:00 – 2025-06-28T20:00:00+02:00

Une exposition commune régie par le cœur et portée par nos regards d’artistes.

Au départ c’est une passion commune qui a su nous réunir, celle du plaisir de créer et de collecter de belles oeuvres au gré de nos parcours respectifs.

Leur point commun à toutes ?

Susciter l’émotion. C’est dans cette optique que s’est constitué notre petit collectif… Et depuis il s’étoffe, s’enrichit, change … jusqu’à regrouper cette année une vingtaine d’artistes à l’Hôtel de Ragueneau.

Vous retrouverez les visages habituels de l’association « de Regard & de Cœur « , avec leurs nouvelles œuvres, mais aussi une sélection d’artistes invités répartis en deux temps au fil de l’exposition.

C’est un collectif vivant comme nous !

L’objectif de cette exposition ?

Devenir des passeurs d’émotions et de rêves à travers nos photos, nos peintures, nos sculptures.

C’est avec plaisir que nous vous présentons nos créations et que vous pourrez partager un moment avec les artistes présents pour l’occasion.

Nous voici cette année dans un lieu à découvrir, pour la 4ème Edition de ce rendez-vous de partages artistiques.

Hôtel de Ragueneau 71, rue du Loup 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.69.98.70.10 »}]

Exposition « Rêves & Imagination » regroupant 21 artistes (Photographes, Peintres, Sculpteurs)… A l’Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup à Bordeaux. Exposition Bordeaux

Affiche Exposition de Regard & de Cœur © www.apc-viaud.com