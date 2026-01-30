Exposition rêves par Yusef El Saleh Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
Exposition rêves par Yusef El Saleh Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer vendredi 6 février 2026.
Exposition rêves par Yusef El Saleh
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06
fin : 2026-02-27
2026-02-06
Thématique Appel à la Paix, liberté, espoir d’un monde meilleur . Vernissage le vendredi 6 février à 19h.Tout public
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
English :
Theme: A call for peace, freedom and hope for a better world . Opening on Friday February 6 at 7pm.
