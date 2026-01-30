Exposition rêves par Yusef El Saleh Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Exposition rêves par Yusef El Saleh

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-27

2026-02-06

Thématique Appel à la Paix, liberté, espoir d’un monde meilleur . Vernissage le vendredi 6 février à 19h.Tout public

Theme: A call for peace, freedom and hope for a better world . Opening on Friday February 6 at 7pm.

