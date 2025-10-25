Exposition Rêves troglodytes Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Exposition Rêves troglodytes
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Exposition de photographies de Guy Vivien, dans le cadre atypique de la Galerie des Curiosités Larraincy.
Au programme
– Samedi 25 octobre à 11h vernissage,
– Vendredi 31 octobre à 18h30 rencontre et dédicace de son livre. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
