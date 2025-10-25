Exposition Rêves troglodytes Galerie des curiosités Larraincy Puchay

Exposition Rêves troglodytes Galerie des curiosités Larraincy Puchay samedi 25 octobre 2025.

Exposition Rêves troglodytes

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-31

Exposition de photographies de Guy Vivien, dans le cadre atypique de la Galerie des Curiosités Larraincy.

Au programme

– Samedi 25 octobre à 11h vernissage,

– Vendredi 31 octobre à 18h30 rencontre et dédicace de son livre. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com

English : Exposition Rêves troglodytes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Rêves troglodytes Puchay a été mis à jour le 2025-10-18 par Vexin Normand Tourisme