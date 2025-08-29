Exposition: Revironnement (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Comme par le passé, en ce mois d’août, le Centre Culturel de Brive donne carte blanche à une jeune artiste qui nous présente son univers artistique où une véritable explosion d’idées prend vie.

Ses œuvres explorent des concepts clés tels que le lien entre la nature et l’humanité, le mouvement et la construction. À travers une palette vibrante de couleurs, elle utilise des techniques variées allant du pastel gras à l’aquarelle, sans oublier la peinture acrylique.

L’artiste évoque la symbolique de la nature, mettant en lumière son adaptabilité face à l’urbanisme. La recherche de textures et les motifs en spirale témoignent d’une quête esthétique profonde, invitant le visiteur à s’interroger sur notre interaction avec le monde naturel.

Exposition visible

Du 04 au 08 & du 25 au 29 août de 10h à 12h et de 13h à 17h

Entrée libre

Rencontre avec l’artiste mardi 26 août de 14h à 17h .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

