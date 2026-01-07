Exposition Revivre , les espèces disparues Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Revivre , les espèces disparues Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne mercredi 1 avril 2026.
Exposition Revivre , les espèces disparues
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01
Découvrez la vie et le destin d’animaux disparus recréés par une technologie immersive. Une voix conte l’histoire de ces espèces et de leurs interactions avec les humains…
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the lives and destinies of extinct animals recreated by immersive technology. A voice tells the story of these species and their interactions with humans…
L’événement Exposition Revivre , les espèces disparues Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime