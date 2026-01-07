Exposition Revivre , les espèces disparues Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Revivre , les espèces disparues

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-04-01

fin : 2026-11-01

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

Découvrez la vie et le destin d’animaux disparus recréés par une technologie immersive. Une voix conte l’histoire de ces espèces et de leurs interactions avec les humains…

Discover the lives and destinies of extinct animals recreated by immersive technology. A voice tells the story of these species and their interactions with humans…

